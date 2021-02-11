至於CCL(大型單位)報172.80點，按周跌1.60%。近4周，一周升一周跌。黃指，山頂文輝道第9及11號住宅地截標前，市場持續觀望。另外，新界東CCL Mass報191.76點，創11周、即近3個月新高，按周升0.76%，連升2周共1.28%。新界西CCL_Mass報165.25點，按周跌0.09%，近5周持續一升一跌，兼反覆向升。九龍CCL Mass報173.23點，按周升2.64%，終止2周連跌。港島CCL Mass報184.38點，按周跌0.60%，連跌2周共2.41%。分區樓價反覆向上，繼續各自發展，今周四區樓價兩升兩跌。

近4周計，新界東CCL_Mass累升2.56%，新界西CCL_Mass累升1.83%，九龍CCL_Mass累升1.04%，港島CCL_Mass累升0.28%。新界兩區表現明顯優於港九市區，反映新春前旺市由新界開始，展望升勢可延伸至市區，帶領全港樓價展開反覆向升的局面。

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