3個鐵路項目共涉4050伙

另下年度將推出3個鐵路項目，包括東涌配電站、將軍澳百勝角通風大樓及東涌東站第一期，合共涉及約4050伙。另有6個市建局項目，包括5個位於土瓜灣及1個位於大角嘴項目，涉約3170伙，當中土瓜灣春田街/崇志街為市建局自行發展的首置項目，另涉及換地、私人發展及重建項目，則料可提供3310伙，，預計全年潛在土地供應16530伙，較去年的15,730伙，增加800伙或5%。

3商業項目位於啟德東涌

此外，政府下年度亦推出的3幅商業地，包括啟德跑道區的4D區2號，另包括啟德2A區1號及東涌第57區用地，共涉516.67萬方呎。

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