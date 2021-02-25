來年度推15幅住宅地 廣播道港台教育電視舊址最矚目
文章日期：2021年2月25日 17:45
發展局公布下一個財政年度（2021至22年度）賣地計劃，發展局局長黃偉綸表示，將推出15幅住宅地皮，當中7幅為滾存地皮，料可提供3450伙，另8幅為新增住宅地，料可提供2550伙，15幅地皮預計提供6000個單位，將是2010年度政府主動賣地後，官地數目最少的一個年度，當中包括4幅未完成改劃用途之地皮。新增的住宅地中，最矚目為九龍塘廣播道79號、即香港電台教育電視中心舊址。
3個鐵路項目共涉4050伙
另下年度將推出3個鐵路項目，包括東涌配電站、將軍澳百勝角通風大樓及東涌東站第一期，合共涉及約4050伙。另有6個市建局項目，包括5個位於土瓜灣及1個位於大角嘴項目，涉約3170伙，當中土瓜灣春田街/崇志街為市建局自行發展的首置項目，另涉及換地、私人發展及重建項目，則料可提供3310伙，，預計全年潛在土地供應16530伙，較去年的15,730伙，增加800伙或5%。
3商業項目位於啟德東涌
此外，政府下年度亦推出的3幅商業地，包括啟德跑道區的4D區2號，另包括啟德2A區1號及東涌第57區用地，共涉516.67萬方呎。
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