新盤市場氣氛熱鬧,多個新盤均加入戰圈。長實(1113)及港鐵(0066)合作的將軍澳日岀康城SEA TO SKY,去年中開售至今累沽1070伙、套現116億元;長實地產投資董事郭子威指,SEA TO SKY加推最後103伙,全屬第1、2座的兩房戶,最低入場費單位為第1座5樓實用481方呎C室,折實價796.3萬元、折實呎價16,555元。郭續指,SEA TO SKY將於本周六開始收票,預期下星期開展新一輪銷售,而新推單位加價約2%。