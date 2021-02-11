即時地產新聞

迎海‧駿岸四房2442萬沽 呎價1.67萬

文章日期：2021年2月25日 15:30

新盤市場氣氛熾熱，恒地（0012）及新世界（0017）等合作發展的馬鞍山迎海‧駿岸，今日透過招標售出一伙租約單位，為6座20樓A室，實用1454方呎四房戶，成交價2442萬元、實呎16795元。

 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款