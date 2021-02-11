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迎海‧駿岸四房2442萬沽 呎價1.67萬
文章日期：2021年2月25日 15:30
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新盤市場氣氛熾熱，恒地
（0012）
及新世界
（0017）
等合作發展的馬鞍山迎海‧駿岸，今日透過招標售出一伙租約單位，為6座20樓A室，實用1454方呎四房戶，成交價2442萬元、實呎16795元。
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