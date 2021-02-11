會德豐今年連推6盤 料銷售額逾200億
文章日期：2021年2月24日 16:13
政府開展疫苗注射計劃，市場憧憬本港經濟快將復蘇，多個新盤料加快推岀。會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團本年迄今不足兩個月，已售岀378個單位，套現逾60億元，已超過去年全年出售住宅物業金額約116億元的逾一半，而集團今年將有6個樓盤推岀，且每季都有新項目，涉2403伙，連同貨尾則涉逾2500伙。會德豐地產主席梁志堅則指，去年連同出售非核心物業，共售出約166億元，預期今年可錄超過200億元。
除本周六進行首輪銷售的啟德GRANDE MONACO外，與信置（0083）、嘉華（0173）、世茂房地產（0813）及爪哇控股（0251）合作的西南九龍長沙灣GRAND VICTORIA第一期，有機會下季推售，涉及524伙，而鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS 二期，則會於年中推出，涉約80伙，另啟德沐泰街10號(約500伙)及跑道區項目第一期(651伙)，亦會於下半年推出。黃光耀表示，集團仍會把握機會吸納土地，如山頂文輝道兩幅豪宅地等，目前土地儲備約700萬方呎，足夠4、5年發展。
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