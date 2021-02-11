政府開展疫苗注射計劃，市場憧憬本港經濟快將復蘇，多個新盤料加快推岀。會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團本年迄今不足兩個月，已售岀378個單位，套現逾60億元，已超過去年全年出售住宅物業金額約116億元的逾一半，而集團今年將有6個樓盤推岀，且每季都有新項目，涉2403伙，連同貨尾則涉逾2500伙。會德豐地產主席梁志堅則指，去年連同出售非核心物業，共售出約166億元，預期今年可錄超過200億元。