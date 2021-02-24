私營房屋方面，估計2021年起計的五年內，私人住宅單位每年平均落成量超過1.8萬個，較過去5年的平均數增加約5%。

政府已覓得可在2023年底前提供約1.4萬個過渡性房屋單位的土地，已有超過1100個單位入伙，涉及約9800個單位的項目已啓動。50億元的資助計劃已批出超過26億元的項目，政府今年會再注資33億元。政府正向「關愛基金」申請資助，推行先導計劃，讓非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館作過渡性房屋單位。

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