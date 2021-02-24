財政預算案｜政府研東九龍5幅商業地改劃為住宅地 料涉5800伙
文章日期：2021年2月24日 12:21
新一份財政預算案今日公布。財政司長陳茂波指，2021/2022年度賣地計劃共有15幅住宅用地及3幅商業用地，預計分別可供興建約6000個住宅單位及提供約48萬平方米商業樓面面積。賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約1.65萬伙。
他指，過去數年，政府覓得210幅具房屋發展潛力用地，當中七成已完成或已開展改劃。預計未來十年約四成新增的公營房屋來自經改劃的用地。
政府因應最新的經濟情況和市場反應，正研究把東九龍區五幅商業用地改劃作住宅用途，如證實可行，政府計劃在今年啓動法定城規程序改劃用途，初步估計共可提供約5800個私人房屋單位。
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