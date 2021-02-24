他指，過去數年，政府覓得210幅具房屋發展潛力用地，當中七成已完成或已開展改劃。預計未來十年約四成新增的公營房屋來自經改劃的用地。

政府因應最新的經濟情況和市場反應，正研究把東九龍區五幅商業用地改劃作住宅用途，如證實可行，政府計劃在今年啓動法定城規程序改劃用途，初步估計共可提供約5800個私人房屋單位。

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