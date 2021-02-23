九倉種植道洋房招租 需付至少百萬按金
文章日期：2021年2月23日 18:44
山頂文輝道效應下，豪宅市道活躍，由九倉（0004）持有、並由會德豐地產及夏利文物業租務負責山頂種植道11 Plantation Road，最新以招標形式推出1號洋房招租，並於明日截標。發展商指，今次推出之1號洋房，實用面積10804方呎，望維港及南區海景雙邊景致，獨立屋設2333方呎前後花園，並有約2700方呎私人地庫，可用作車庫或多用途空間。
1號屋涉萬呎 配備全屋名牌家電
就項目招標文件所見，今次推出之1號洋房，租客須支付張或多張金額合共等於100萬元的本票，作為部分臨時按金，另同時須支付按金餘款。另文件又顯示，單位配備一系列Miele及Sun Zoero爐具及家庭電器等。
享維港南區雙邊景致
發展商表示，項目共設7幢獨立洋房，其中3座現為出租項目，實用面積約6,000至10,000方呎，每幢獨立洋房均設私人車庫花園及升降機，獨特性與私密度極高，亦邀請了世界著名的建築及設計團隊Robert A.M. Stern Architects，屬租務市埸罕見。另屋苑設4重保安系統，包括玻璃破損感應器以及遠紅外線感應器等，並委託專業保安公司保障住戶安全，並引入反竊聽服務，並設24小時專業禮賓管理服務，提供個人化貼身服務。
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