增人手迎樓價「爆升」

廖氏表示，對今年樓市非常樂觀，樓價會「爆升」，自限聚令於上周四（年初七）放寬後，一手成交表現理想，過去周末在沒有全新盤開售下，錄得逾200宗一手成交，而十大指標屋苑交更按周上升兩倍，確認「樓市小陽春」已展開，預計相關成交量及價格將在下月反映。他補充指，中美關係仍存隱憂，加上股市有上有落，樓市或受這些因素而影響。

為迎接樓市旺勢，廖偉強透露，集團今年會投放大量資源在人手中，計劃由現時2,500人，增加20%至3,000人，另額外增10間分行配合。

施慧勤擬投放2000萬拓網上服務

另全新一份財政預算案將於明天公布，廖氏期望，政府可進一步放寬樓價介乎1,000萬至2,000萬元的物業按揭成數，以啟動換樓鏈。同時，他建議政府可優化「辣招」，如縮短額外印花稅（SSD），由現時的3年年期縮減至1年，而有關稅款則由20%減至10%。

利嘉閣地產主席施慧勤則表示，疫情下準買家善用科技，網上搵樓成市場大趨勢，因此集團本年會投放2,000萬元或以上，以研究及拓展線上線下的服務。

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