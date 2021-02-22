寫字樓空置率方面，整體由去年12月8.9%升至上月9.3%，中環、灣仔及銅鑼灣、港島東、尖沙嘴、九龍東分別錄得7.5%、8.3%、5.5%、10.1%及14.4%空置率。據了解，企業遷離核心商業區仍是租賃市場的主要趨勢，企業在經濟收縮期間，為削減租金開支遷至更具成本效益的寫字樓地點。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷（Alex Barnes）表示，受到全球經濟收縮及疫情影響，上月整體甲級寫字樓市場錄得366,200方呎負吸納量。由於香港對內地市場尤其重要，相信香港將較其他同類型市場較快反彈。他又指，儘管去年在港開設區域辦公室的企業減少2.4%，但來自美國、內地及意大利的企業分別上升1.4%、10.2%及15.0%。過往幾年在港開設區域辦公室的內地企業不斷增加，香港寫字樓租賃市場長遠將會受惠。

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