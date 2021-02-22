仲量聯行：商廈租金上月跌0.6% 跌幅收窄
文章日期：2021年2月22日 16:52
受到疫情影響，寫字樓空置率持續上升至9.3%，但自政府撤銷非住宅物業從價印花稅，近日整體市場租金跌幅放緩，按月僅下跌0.6%。據仲量聯行《香港地產市場觀察》報告指，去年12月寫字樓租金按月下跌1.1%，1月租金跌幅緩和，中環和尖沙嘴等主要寫字樓分市場租金轉趨穩定，相反灣仔及銅鑼灣一帶的租金錄得最大跌幅，按月下跌1.4%。
寫字樓空置率方面，整體由去年12月8.9%升至上月9.3%，中環、灣仔及銅鑼灣、港島東、尖沙嘴、九龍東分別錄得7.5%、8.3%、5.5%、10.1%及14.4%空置率。據了解，企業遷離核心商業區仍是租賃市場的主要趨勢，企業在經濟收縮期間，為削減租金開支遷至更具成本效益的寫字樓地點。
仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷（Alex Barnes）表示，受到全球經濟收縮及疫情影響，上月整體甲級寫字樓市場錄得366,200方呎負吸納量。由於香港對內地市場尤其重要，相信香港將較其他同類型市場較快反彈。他又指，儘管去年在港開設區域辦公室的企業減少2.4%，但來自美國、內地及意大利的企業分別上升1.4%、10.2%及15.0%。過往幾年在港開設區域辦公室的內地企業不斷增加，香港寫字樓租賃市場長遠將會受惠。
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