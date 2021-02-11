CCL按周微跌0.24% 三大指數連升兩周後回軟
文章日期：2021年2月19日 16:21
雖然近日樓市向好，但樓價指數反覆。最新公布、具體反映今年1月25日至31日成交市況的中原城市領先指數CCL報176.11點，按周跌0.24%；反映大型屋苑樓價走勢的中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.40點，按周跌0.40%；同時，CCL(中小型單位)報176.20點，按周跌0.29%。可留意的是，三大整體指數齊升兩周後回軟，但走勢持續反覆向上，以近三周計，CCL累升0.61%，CCL Mass累升0.46%，CCL(中小型單位)累升0.59%。
另一方面，CCL(大型單位)最新報175.61點，按周升0.06%，豪宅樓價連續6周企穩於175點上下，最高176.79點，最低174.42點，顯示山頂文輝道第9及11號住宅地截標前，市場持續觀望。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，新春假期前市場上筍盤陸續被消耗，預料樓價反覆上升即將出現，新春後季節性旺市持續，二手成交不斷增多，估計未來樓價升勢反覆而穩定。至於近日長實（1113）港島中半山波老道豪宅成交呎價創亞洲一手分層新高，豪宅指數有望突破悶局，將於數周後開始反映。
四大分區方面，新界東CCL Mass報190.31點，按周升0.51%，為近10周即約兩個半月新高；新界西CCL Mass報165.40點，按周升1.60%。至於市區，港島CCL Mass報185.49點，按周跌1.82%，上周急升後正常回軟；九龍CCL Mass報168.78點，按周跌1.08%。
其他報道
按揭計算機