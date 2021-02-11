雖然近日樓市向好，但樓價指數反覆。最新公布、具體反映今年1月25日至31日成交市況的中原城市領先指數CCL報176.11點，按周跌0.24%；反映大型屋苑樓價走勢的中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.40點，按周跌0.40%；同時，CCL(中小型單位)報176.20點，按周跌0.29%。可留意的是，三大整體指數齊升兩周後回軟，但走勢持續反覆向上，以近三周計，CCL累升0.61%，CCL Mass累升0.46%，CCL(中小型單位)累升0.59%。