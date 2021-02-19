嘉里物業代理市場策劃高級總監吳美珊表示，今次推岀的兩伙為瀚名18樓A、B室，實用同為1132方呎，屬三房間隔，單位將於3月1日至31日進行招標，指引價為3888萬元，折合實呎34346元。

她又指，項目為買家提供不同付款方法，包括360天成交期，買家可先付樓價15%，便可先住後付，發展商同時為買家提供備用二按，最高為樓價三成，一、二按合共不多於樓價八成。

另發展商同時提供120天付款，可減樓價2%，選擇此計劃，買家可獲發展商提供最高八成一按，首年息口為P減4厘(P為5厘，下同)，第二、三年為P減1.5厘，期後則為P。

選用上述兩個計劃之買家，均可獲發展商代付樓價4.28%厘印費，及18萬元家俬津貼，買家可選擇在樓價中直減，令120天付款最高折扣約達7.7%，折實3588.12萬元，折實實呎31697元。另發展商會為買家代付兩年管理費。

嘉里香港區總經理湯耀宗表示，項目只設12個三房戶，而設60伙的一房單位，會以價單形式發售，惟未落實開價時間。

記者:林尚民