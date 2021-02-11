GRANDE MONACO折實均呎23795元推68伙 高1期首批5％
文章日期：2021年2月18日 20:22
踏入牛年，樓市氣氛持續旺勢，繼長實（1113）以102.8億元、每方呎樓面價15861元投得啟德跑道區第4E區2號住宅地後，啟德同區會德豐地產發展的GRANDE MONACO，今晚亦公布首張價單，平均實呎29929元，扣除最高20.5% 直減折扣後(與MONACO一樣)，折實平均實呎23795元，與同系1月推售的MONACO的首推折實均呎22669元相比，GRANDE MONACO首推折實均呎高出5%。
是次GRANDE MONACO首推68伙，包括16伙一房戶、 39伙兩房戶、11伙三房戶、2伙4房戶，實用351至961方呎，售價963.7萬至3044.6萬元，扣除最高20.5%折扣後，單位折實價766.2萬元起，屬1B座5樓D室，實用351方呎一房連開放式廚房戶型，折實呎價21829元。
會德豐地產常務董事黃光耀表示，GRANDE MONACO首張價單提供約68伙，周五起正式收票；黃續稱，牛年市況暢旺，同系MONACO一期今日連售4伙，令集團今年迄今已累售360伙、套現逾46億元。
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