是次GRANDE MONACO首推68伙，包括16伙一房戶、 39伙兩房戶、11伙三房戶、2伙4房戶，實用351至961方呎，售價963.7萬至3044.6萬元，扣除最高20.5%折扣後，單位折實價766.2萬元起，屬1B座5樓D室，實用351方呎一房連開放式廚房戶型，折實呎價21829元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，GRANDE MONACO首張價單提供約68伙，周五起正式收票；黃續稱，牛年市況暢旺，同系MONACO一期今日連售4伙，令集團今年迄今已累售360伙、套現逾46億元。