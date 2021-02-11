此外，77D號屋，實用6266方呎，連3932方呎花園及803方呎庭園等，每月管理費44117元，每實呎即約7.04元；成交價為5.514億元、實呎8.8萬元，即兩幢洋房合共套現約11.5億元。

就招標文件所見，今批單位最後支付全數樓價之期限為簽署臨約後180天或以內，而買家入標時需繳交抬頭人為指定律師樓之2000萬元本票，以及入標價5%之支票或本票。

同由會德豐負責銷售，2018年初推出招標的MOUNT NICHOLSON 2號屋，以13.99億元售出、該洋房實用面積9217方呎連2294方呎花園，實呎151,785元，呎價曾創亞洲屋苑式洋房新高。