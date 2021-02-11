77/79 PEAK ROAD錄兩成交吸金11.5億 呎價最高8.8萬
文章日期：2021年2月18日 20:15
踏入牛年，長實（1113）以實呎13.6萬元、以創亞洲一手分層物業呎價紀錄售出中半山21 BORRETT ROAD一伙特色大戶後，由會德豐地產負責銷售、九倉（0004）發展的山頂超級豪宅77/79 PEAK ROAD，今晚亦開標。據成交紀錄冊顯示，今日錄得兩宗成交；是次77/79 PEAK ROAD首度推出招標之三個物業，售出兩幢洋房，包括77A號屋，實用7388方呎，連8376方呎花園及792方呎庭園，每月管理費為53442元，每實呎即約7.23元；成交價為5.98億元、實呎80942元。
此外，77D號屋，實用6266方呎，連3932方呎花園及803方呎庭園等，每月管理費44117元，每實呎即約7.04元；成交價為5.514億元、實呎8.8萬元，即兩幢洋房合共套現約11.5億元。
就招標文件所見，今批單位最後支付全數樓價之期限為簽署臨約後180天或以內，而買家入標時需繳交抬頭人為指定律師樓之2000萬元本票，以及入標價5%之支票或本票。
同由會德豐負責銷售，2018年初推出招標的MOUNT NICHOLSON 2號屋，以13.99億元售出、該洋房實用面積9217方呎連2294方呎花園，實呎151,785元，呎價曾創亞洲屋苑式洋房新高。
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