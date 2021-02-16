「自己一直對房地產有興趣，故今年初入職中原，為元朗尚悅分行職員，現職業務拓展員，並在本月初、即農曆新年前考獲地產代理牌照。」馬俊軒展望牛年，能夠在這行立足，並且隨着屯赤隧道通車，預料為他帶來更多客源，促成物業買賣成交賺取代理佣金。

農曆新年前考獲代理牌

面對職業生涯要重新開始，馬俊軒表示，需要有強大的心理質素，並且要慢慢累積客源。「入職的時候，主管同我講預一年半可以沒有生意。」他笑言，最大分別是工作模式轉變「以前做空少比較重視紀律，例如返工要著制服，有既定的程序要跟從；而任職地產代理則需要較高的自覺性，因為很多時候需要自己安排工作。」

馬俊軒又指出，作為地產代理，需要了解如樓宇按揭、法律等專業知識，每個客人的需求都不同，故要盡力幫助客人。同樣地，他擔任機艙服務員多年，固然有驚心動魄的事件發生，「從美國返港的航班上，有小朋友突然抽搐，於是運用自己的急救知識幫助小朋友，最終小朋友送往醫院救治後情况穩定，幫助到人感到莫大滿足感。」現時正式入職地產代理後，他會跟隨同事學習物業買賣程序，而看見一些年輕人成功上車，帶來的是另一份滿足。