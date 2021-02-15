中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年傳統上樓市交投零落，今年在新冠疫情封關下，港人留港度歲及消費，帶動物業市場睇樓及成交氣氛保持活躍，二手成交不止集中十大屋苑，亦遍布二、三線屋苑；一手市場同樣熱鬧，農曆新年假期間錄逾30宗成交，亦創近年新高。

中原資深區域營業董事趙鴻運指，農曆新年氣氛濃厚，港島東指標屋苑太古城，在牛年暫時未錄得成交，惟2月迄今則累錄19宗成交，平均實呎19960元。

另據美聯物業統計，剛過去周六、日(大年初二及年初三)，10大藍籌屋苑合共錄得約4宗買賣成交，較對上一個周末21宗買賣大減約81%，但若以2月12日至15日一連4天長周末計算，則錄得約8宗買賣成交，不單較去年4天新春長周末的6宗為高，並且是自2011年後的10年新年長假以來的新高。美聯住宅部行政總裁布少明指，今年樓市氣氛暢旺，相信新春節日因素對樓市影響時間將較過往短。