信和商場推出「睇戲食飯」消費獎賞
文章日期：2021年2月15日 16:02
限聚令即將稍為放寬之際，為支持戲院及餐飲商戶恢復營業及晚市堂食，信和集團旗下3個商場，包括屯門市廣場、奧運站奧海城及荃新天地，將於戲院及食肆重新開放日，推出「睇戲食飯」消費獎賞。信和表示，戲院及食肆重新開放後的兩星期內，只要成為信和集團的跨商場社交互動獎賞計劃「S⁺REWARDS」會員，並於屯門市廣場、奧海城、荃新天地內，以電子貨幣於食肆及戲院即日消費滿300元，即可於該商場禮賓處免費換領30元現金券，而且即賞即用，每日名額有限，先到先得，換完即止。
另為配合政府「安心出行」計劃，由即日起至2月24日，信和集團旗下4大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地及尖沙嘴中港城，亦會有「安心出行」額外賞活動，S⁺ REWARDS會員只要成功下載「安心出行」流動應用程式，並到4商場內掃描場所二維碼，即可到商場禮賓處出示該出行記錄，免費換領20元S 現金券。S現金券適用於信和集團4大商場過百間商戶，顧客可於3月31日前使用S現金券買下心頭好。
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