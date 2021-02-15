限聚令即將稍為放寬之際，為支持戲院及餐飲商戶恢復營業及晚市堂食，信和集團旗下3個商場，包括屯門市廣場、奧運站奧海城及荃新天地，將於戲院及食肆重新開放日，推出「睇戲食飯」消費獎賞。信和表示，戲院及食肆重新開放後的兩星期內，只要成為信和集團的跨商場社交互動獎賞計劃「S⁺REWARDS」會員，並於屯門市廣場、奧海城、荃新天地內，以電子貨幣於食肆及戲院即日消費滿300元，即可於該商場禮賓處免費換領30元現金券，而且即賞即用，每日名額有限，先到先得，換完即止。