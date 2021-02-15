陳表示，綜合土地註冊處最新數據所得，截至今年2月9日為止，庚子鼠年（2020年1月25日至2021年2月11日）全港整體暫錄78,352宗樓宇買賣登記、物業成交總值約6,969.80億元，預測鼠年全年登記量值最終可達78,800宗及7,010億元，按農曆計按年均升約0.6%，料將較己亥豬年（2019年2月5日至2020年1月24日）的72,224宗及6,466.76億元分別升9%及8%，按年登記量連跌兩年後反彈、創近3個農曆年度新高。

回顧各類物業市場，一手住宅在鼠年表現落後大市，當中以上半年表現較差，於3月及4月份時均只有600、700宗左右買賣登記，為全年表現較淡的兩個月，主要受疫情影響，發展商推盤進度較慢所致，惟隨著第三波疫情放緩，發展商重新積極推盤，帶動11及12月的登記量明顯回升；其後因第四波疫情而出現單月的短暫回落，但接近農曆年年底又再次回升。

總結鼠年全年，截至2月9日止，全港共錄一手住宅買賣16,397宗，較豬年的20,676宗大跌21%；而成交總值比對豬年亦回落13%，共計1,801.32億元。

二手住宅方面，經歷豬年(2019年)下半年因為社會運動及2020年初新冠疫情爆發的淡市後，鼠年到來即逐步重拾升軌，二手住宅按月交投量由年初連升4個月，重上至年中的全年高位約5000宗水平，其後則因應疫情緩急而有起伏波動，但受惠放寬按保樓價上限的措施刺激下，第四季二手住宅買賣登記量保持平穩。總結鼠年，全港暫錄50,876宗二手住宅買賣登記、涉總值4,161.50億元，登記量值較豬年同告大增逾兩成。

非住宅物業去歲表現相對平穩，政府於去年11月底撤銷非住宅雙倍印花稅DSD後，進一步刺激交投，並一直旺至農曆年底，因此帶動年全年非住宅登記量值暫錄得11,079宗及1,006.97億元，按年分別微升4%及持平。