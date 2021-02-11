中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大灣區樓市持續升溫，各城市皆於農曆新年前偷步小陽春。國內大灣區城市疫情持續受控，經濟活動未致受太大限制，過去數月大灣區樓價持續向升，深圳樓市繼續火熱，雖然當地政府已實行嚴查違規申購等調控措施，但深圳一月份一手成交量仍創12年新高，樓價亦連續17個月創新高。至於香港，受第四波疫情影響，睇樓活動受限，但一手成交量依然熾熱，二手樓價反覆，加上人民幣持續上升，令香港指數相對大灣區指數依然偏軟。陳永傑指，香港於農曆新年前，亦一如其它大灣區城市，出現農曆新年前的小陽春，今年因疫情封關，香港市民留港度歲，料小陽春將延續至新年後整個二月份。

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