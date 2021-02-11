2021年首月中原大灣區指數創歷史新高 香港指數獨跌
文章日期：2021年2月11日 14:54
2021年1月中原大灣區指數突破121點，創歷史新高，報121.05，較上月升0.55%。12個指數中共11個指數錄得上升，幅度由0.17%至4.4%不等，唯獨香港指數錄得跌幅。1月份共6個指數創歷史新高，除大灣區指數外，廣州、深圳、東莞、佛山及中山指數亦於1月份創出歷史新高，深圳指數連續17個月創新高。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大灣區樓市持續升溫，各城市皆於農曆新年前偷步小陽春。國內大灣區城市疫情持續受控，經濟活動未致受太大限制，過去數月大灣區樓價持續向升，深圳樓市繼續火熱，雖然當地政府已實行嚴查違規申購等調控措施，但深圳一月份一手成交量仍創12年新高，樓價亦連續17個月創新高。至於香港，受第四波疫情影響，睇樓活動受限，但一手成交量依然熾熱，二手樓價反覆，加上人民幣持續上升，令香港指數相對大灣區指數依然偏軟。陳永傑指，香港於農曆新年前，亦一如其它大灣區城市，出現農曆新年前的小陽春，今年因疫情封關，香港市民留港度歲，料小陽春將延續至新年後整個二月份。
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