美聯物業首席分析師劉嘉輝指，今年首月新盤以2房單位銷量最多，售岀575伙，按月急升約3.5倍，按月升幅是各間隔中最大。當中主要來自南豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城LP10、會德豐啟德MONACO一期，以及嘉華（0173）啟德嘉峯匯，單以上述3個項目合計，已超過440伙，佔約77%。至於3房或以上單位方面，月內售出450伙，數量較去年12月按月亦上升約1.6倍；至於開放式及一房單位共沽431伙，接近3房或以上單位數目，按月則升約52%。

逾600萬至1,000萬元佔最多

若以金額劃分，上月售出新盤單位中，以逾600萬至1,000萬元最多，涉及619伙，按月增加約1.8倍，項目以LP10為主。逾1,000萬至2,000萬元亦錄557伙，按月更勁升約2.6倍，項目則以MONACO一期佔最多；至於600萬元或以下售出198伙，按月升約28%；而逾2,000萬元售出82伙，按月亦升約55%。

至於二手市場方面，業內預期隨著上月樓市交投續升，本月二手買賣登記(數字主要反映上月二手樓市表現)料將可升至4000宗水平。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手私宅買賣登記近月來表現大致平穩，持續徘徊於3600宗水平，而去年底至今年初股樓兩旺帶來的財富效應，料帶動本月份二手私宅登記量回升至約4000宗水平，並挑戰7個月新高。

據土地註冊處數據所得，上月全港共錄3,668宗二手私宅買賣登記（數字主要反映去年12月二手樓市表現），較去年12月3,673宗微減5宗，已連續4個月守在3500宗之上，亦是近4個月以來的次高月份；期內登記總值按月微跌1%，錄312.78億元，為近5個月最少。至於平均每宗登記涉資約852.73萬元，按月跌0.7%，為4個月以來新低。陳海潮指，今年1月份，按二手私宅價值分類，9個價格組別的買賣登記量錄得四升四跌一持平，跌者當中，以2,001萬至5,000萬元的組別跌幅較大，由去年12月的111宗減少13%，至上月的97宗；其次，300萬元以內的組別亦跌9%至194宗。至於錄得升幅最顯著者為銀碼超過1億元以上的組別，月內錄得9宗，較去年12月的6宗大漲50%。

代理料本月二手登記達4000宗

按全港三區作分析，上月港九新界三區登記量兩跌一升。當中，港島區按月跌1%，月內錄得725宗登記；新界區則微跌0.15%，共錄得2,007宗登記；至於九龍區錄936宗登記，按月微升1%。另外，十大最活躍成交分區登記量當中只有三個錄得下跌，以東涌/離島區的跌幅較大，月內錄得109宗，按月跌8%；至於登記量最多的將軍澳區則錄256宗，按月跌6%。

此外，上月十大活躍二手私人屋苑，即天水圍嘉湖山莊、沙田第一城、愉景灣、鴨脷洲海怡半島、鰂魚涌太古城、紅磡黃埔花園、荔枝角美孚新邨、東涌映灣園、將軍澳日出康城及維景灣畔，登記量錄六升三跌一持平，其中以愉景灣的跌幅最大，月內有39宗登記，較去年12月的48宗大減19%；至於居於榜首的嘉湖山莊，月內錄得55宗登記，按月升31%，登上首名寶座。至於黃埔花園及維景灣畔，上月登記分別大升33%及50%，各自錄得36宗及30宗登記，成為最大升幅的首兩位。陳海潮指，市場逐漸適應第四波疫情的影響，而且在持續量化寬鬆下，股票及資產市場備受追捧，財富效應漸現，有投資者套股換樓，對樓市帶來支持，加上買家見疫情之下樓市表現持續堅挺，擔心遲買更貴，令傳統上農曆新年後的小陽春提早開始出現，因此本月份二手私宅買賣登記量，料將出現接近一成的升幅，上望4,000宗左右水平，將挑戰去年7月份以後的7個月新高。