據城規會文件顯示，地皮位於八鄉七星崗的用地，屬政府官地，現被劃為露天貯物、工業（丁類）及農業用途，佔地約25.8萬方呎，過去曾作為興建高鐵時候的工地，現申請作為過渡性房屋及休閒農莊，為期3年。

項目擬以「可持續發展目標生態村」為發展主題，擬建14幢4層高住宅物業，及6幢單層的非住宅物業，將以組裝合成方法興建，提供約900個單位，包括1至4人的單位，另設8.6萬方呎的農場，預計2023年入伙，總樓面約19.59萬方呎，並由香港路德會作營運。

另會德豐去年公布借出三幅土地作過渡性房屋，其中位於大埔汀角路黃魚灘一帶地皮，亦向城規會申請作過渡性房屋，地皮鄰近區內大型洋房屋苑比華利山別墅，佔地15.6萬方呎，申請作為為期5年的過渡性房屋，擬建11幢4層高的住宅物業及2幢1層高的商舖，預計提供1236伙，總樓面約23.3萬方呎。項目將由九龍樂善堂營運，同樣以組裝合成方法興建。

其他報道

上月非住宅雙倍稅僅4宗 紀錄新低