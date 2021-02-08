華懋：以「Playground for All」贏得中環街市項目
文章日期：2021年2月8日 19:13
華懋集團旗下貴益有限公司最新奪得市建局中環街市活化項目的營運合約，該公司指，集團以打造「Playground for All」的概念贏得項目，計劃把自1939年起營運至2003年、經市建局保育及活化的中環街市，塑造成充滿活力的社交熱點，讓來自不同背景的訪客認識交流，透過與市建局攜手合作，集團期望將這個富集體回億、歷史悠久的地標打造成「親」、「動」、「融」兼備的場所，為社區帶來最大的效益，預期今年第三季首階段對外開放。
華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，營運中環街市並非單純活化歷史建築物或建立一個新商場，希望善用中環街市的歷史遺產與集體回憶，尤其是蘊藏的人情味，把新舊鄰里、上班族以至旅客連繫起來。蔡宏興又指，集團認為這不止是一個將歷史建築重現的活化項目，更可以展示及引領將來，透過靈活及互動的設計，打造一個「廿一世紀Marketplace」，促進本地品牌和初創企業的成長，使中環街市成為連繫鄰里的聚腳點，以及反映文化和生活挑戰的新一代地標。這構思符合集團建設更宜居城市的願景，亦體現集團兼顧人(People)、經濟(Prosperity)及環境 (Planet)的「三重基線」綱領，著重為香港經濟、社區及環境帶來裨益。
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