華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，營運中環街市並非單純活化歷史建築物或建立一個新商場，希望善用中環街市的歷史遺產與集體回憶，尤其是蘊藏的人情味，把新舊鄰里、上班族以至旅客連繫起來。蔡宏興又指，集團認為這不止是一個將歷史建築重現的活化項目，更可以展示及引領將來，透過靈活及互動的設計，打造一個「廿一世紀Marketplace」，促進本地品牌和初創企業的成長，使中環街市成為連繫鄰里的聚腳點，以及反映文化和生活挑戰的新一代地標。這構思符合集團建設更宜居城市的願景，亦體現集團兼顧人(People)、經濟(Prosperity)及環境 (Planet)的「三重基線」綱領，著重為香港經濟、社區及環境帶來裨益。

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