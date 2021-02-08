市建局：中環街市營運機構合約批予華懋
文章日期：2021年2月8日 17:18
市建局公布，經過公開招標及評審後，董事會批准將中環街市活化項目的營運合約，批予華懋集團旗下的貴益有限公司，為期10年。市建局將與貴益有限公司簽訂營運協議，項目在2021年第三季開始首階段營運。
市建局又指，考慮到營運機構須在營運及設施管理上投放龐大資源，市建局將向營運機構支付各公共空間的物業設施管理和保養支出。這些公共設施包括面積約1,000 平方米的公共空間、連接中區至半山自動扶梯的24小時行人通道及公共洗手間。這項財務安排可避免將管理公共設施的支出轉嫁予租戶和消費者，體現項目不以最大商業利潤為宗旨的原則。
今次招標共收到三份營運計劃書。最終貴益有限公司的計劃方案，最能切合三項營運主題元素和其餘招標要求。
三項營運主題元素分別為「親」、「動」、「融」。「親」:融合項目的保育元素，提升歷史建築的獨特個性；提供優質的公共空間予公眾共享，成為社區聚腳地。「動」:善用項目的空間，籌辦多元化的社區活動，為中環街市注入活力。「融」:提供價格合理和多元化的餐飲、零售和文化設施，滿足不同階層市民的生活所需。
市建局與貴益有限公司簽訂營運協議後，將共同成立管理委員會，就業務計劃釐定執行細節，並持續監管營運機構及其租戶的表現及營運成效，以打造中環街市成為一幢親切舒適、具活力，以及共融的新地標。
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