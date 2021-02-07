安峯最快年初九首輪賣68伙 首批均呎低凱滙一成
文章日期：2021年2月7日 11:48
臨近牛年，華懋集團旗下安達臣道安峯先拔頭籌，公布首張價單詳情。項目首輪推售68個單位，並會今日開放設於荃灣如心廣場的示範單位予公眾參觀，即日接受準買家認購登記，料2月20日、即新春年初九開展首輪銷售。華懋銷售部總監吳崇武表示，安峯定價屬「市場期望開心價」，並參考臨近樓盤價格，有機會於首輪銷售前加推2號價單，且價格會有一定增幅。
事實上，相對信置（0083）和市建局合作的觀塘凱滙，日前最新公布加推的118伙的折實均呎22638元，以及會德豐地產今年1月推出的啟德MONACO的首推折實均呎22669元，安峯首推折實均呎均低約10%，相信主要是安峯樓花期長約30個月，兼且屬安達臣道首個私宅，故發展商開價未算太進取。
是次首輪推售之68伙，實用面積介乎377至831方呎，提供最高20%直減折扣(華懋集團成員另加2.5%折扣、華懋特選客戶另加1.5%折扣)、整批折實平均呎價為20363元、當中折實最便宜單位為3座6樓C室，實用377方呎，一房間隔，定價991.13萬元，折實792.9萬元，折實實呎21032元。另建築期付款與即供相差約5.5%
最平呎價為3座3樓E室，實用611方呎，兩房間隔，定價1442.46萬元，折實1153.96萬元，折實呎價18886元。發展商提供更提供高成數按揭貸款，當中樓價高於1300萬元單位提供85%按揭，1300萬元以下則提供90%按揭。
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