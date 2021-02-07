事實上，相對信置（0083）和市建局合作的觀塘凱滙，日前最新公布加推的118伙的折實均呎22638元，以及會德豐地產今年1月推出的啟德MONACO的首推折實均呎22669元，安峯首推折實均呎均低約10%，相信主要是安峯樓花期長約30個月，兼且屬安達臣道首個私宅，故發展商開價未算太進取。

是次首輪推售之68伙，實用面積介乎377至831方呎，提供最高20%直減折扣(華懋集團成員另加2.5%折扣、華懋特選客戶另加1.5%折扣)、整批折實平均呎價為20363元、當中折實最便宜單位為3座6樓C室，實用377方呎，一房間隔，定價991.13萬元，折實792.9萬元，折實實呎21032元。另建築期付款與即供相差約5.5%

最平呎價為3座3樓E室，實用611方呎，兩房間隔，定價1442.46萬元，折實1153.96萬元，折實呎價18886元。發展商提供更提供高成數按揭貸款，當中樓價高於1300萬元單位提供85%按揭，1300萬元以下則提供90%按揭。