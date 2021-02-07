華懋銷售部總監吳崇武當時亦指，安達臣道部分單位可享海景，期望打造成東九龍地標住宅物業，預計投資額45億至50億元。安峯樓花期長約29個月，總共提供334伙；其中38伙1房單位，實用339至377方呎；兩房戶有166伙，實用523至650方呎；另有130伙3房戶，實用776至907方呎。項目現時亦已上載樓書。

至於安達臣道另一幅含私宅成分地皮，由長實（1113）於去年5月以49.51億元投地，以可建樓面108.91萬方呎計，每方樓面地價4546元，屬當時市場估值下限。

可留意的是，上述安達臣道地皮屬「港人首置項目」混合式發展，地皮面積21.71萬方呎，分A、B區兩個地盤，2個地盤最高合共約108.91萬方呎，料可興建約1700伙，發展商須提供不少於1000伙作為首置項目單位，住宅單位實用介乎250至500方呎，中標發展商完工並取得佔用許可證（俗稱入伙紙）後，政府將隨機選定不少於1000個單位作首置單位，並指明發展商須以市價八折出售首置單位，買家資格由政府規定。