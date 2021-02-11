CCL七大指數齊升 四指數結束三連跌
文章日期：2021年2月5日 16:12
新春前一周公布的中原城市領先指數CCL，終打破近期回軟走勢。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，今周CCL七大指數齊升，數據反映1月中旬二手交投開始轉旺市況。CCL八大指數，今周七升一跌，近6周出現3次，樓價正累積力量突破上升。當中四大整體指數今周齊升，兼結束連續3周齊跌，出現回升訊號。隨著成交量持續上升，新春旺市提早出現，相信樓價即將展開升浪，升勢反覆而穩定。
中原城市領先指數CCL報176.21點，按周升0.67%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.92點，按周升0.75%。 CCL(中小型單位)報176.27點，按周升0.63%。CCL(大型單位)報175.93點，按周升0.87%。近6周計，四大整體指數齊升3次，齊跌3次。
新界東CCL Mass最新報190.04點，按周升1.64%，連升2周共1.80%。新界西CCL Mass報162.97點，按周升0.43%，近7周持續一升一跌。九龍CCL Mass報174.12點，按周升1.56%，結束3周連跌。 港島CCL Mass報182.89點，按周跌0.53%。四區指數，前周一升三跌，上周兩升兩跌，今周三升一跌，樓價升勢由新界逐步蔓延至全港，帶領未來整體樓價反覆向升。
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