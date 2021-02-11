中原城市領先指數CCL報176.21點，按周升0.67%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.92點，按周升0.75%。 CCL(中小型單位)報176.27點，按周升0.63%。CCL(大型單位)報175.93點，按周升0.87%。近6周計，四大整體指數齊升3次，齊跌3次。

新界東CCL Mass最新報190.04點，按周升1.64%，連升2周共1.80%。新界西CCL Mass報162.97點，按周升0.43%，近7周持續一升一跌。九龍CCL Mass報174.12點，按周升1.56%，結束3周連跌。 港島CCL Mass報182.89點，按周跌0.53%。四區指數，前周一升三跌，上周兩升兩跌，今周三升一跌，樓價升勢由新界逐步蔓延至全港，帶領未來整體樓價反覆向升。

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