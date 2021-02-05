在場所見，有派代表到場，包括以獨資入標的長實（1113）、新地（0016）及恒地（0012）、嘉華（0173）。至於已奪文輝道2、4、6及8號地王的九倉（0004）有否競投，則正待該集團回覆。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，山頂地皮罕有，以獨資入標。被問及疫情反覆，會否擔心豪宅市況，她指，疫情過後，政府重開關口後，屆事豪宅市況將轉佳。

資料顯示，文輝道地皮2、4、6及8號住宅地在去年12月推售，由九倉以120億元投得，每方呎樓面地價為46,272元，創本港歷來住宅官地呎價最貴紀錄。

剛截標的文輝道9及11號，地皮面積約54,542方呎，可建樓面144,969方呎，料可提供135個單位。據賣地章程，發展商可申請契約修訂，將與文輝道2、4、6及8號地盤康樂設施及停車位等共用，協助兩幅地皮一同發展，有效降低建築成本，同時帶來協同效應。

綜合業界人士，地皮估值約63.06億至70億元，每方呎樓面地價約4.35萬至4.8萬元。

記者：甘潔瑩