凱滙尚餘約360伙餘貨，日前以折實均呎22,638元加推7號價單118伙，屬1房至3房、實用333至945方呎，最高15%直減折扣（比2018年底推售時最高折扣20.5%，低5.5%），折實價770.61萬至1994.18萬元；入場單位為5座6樓B室，實用333方呎一房戶，折實價770.61萬元、折實實呎2.31萬元。項目已獲批入伙紙，相對啟德新盤MONACO近日最新成交均呎2.51萬元，凱滙今批折實均呎水平具相當市場競爭力。

信置及市建局等合作發展的觀塘凱滙，早於2018年底推出，當時首批折實均呎17,388元，當時實用452方呎1房戶，折實入場費733萬元；項目至今累沽1630伙，套現203億元，最快今年5月入伙。