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首月批預售單位僅247伙 3年新低按月跌8成半

文章日期：2021年2月3日 19:59

獲批預售樓花同意書的單位數目自2018年後按年持續下跌，去年按年跌續約8.8%，今年首月承接近年跌勢，單月大跌約8成半。美聯物業房地產數據及研究中心綜合地政總署資料顯示，今年首月僅一個項目獲批預售樓花同意書，為啟德沐泰街12號第2期，涉及247個單位，單位數目按月急挫約84.7%，並創3年單月新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，首月獲批預售樓花同意書放緩，部份原因或與疫情影響有關。縱使如此，目前已獲批但未發售的項目接近3,200伙，即使扣除將於周六發售的帝御．嵐天後，數量仍達2,600伙，加上目前仍有近1.2萬個貨尾單位，相信短期新盤供應未會受影響。

劉又稱，今年首月再一次出現「零」新申請預售樓花項目，自去年8月後再次出現。事實上，「零」新申請不時出現，以過去一年半為例，已先後出現4次。即使首月獲批單位數目偏低，惟期內未有新申請預售樓花，因此累積待批樓花單位按月下跌，1月錄11,199伙，按月跌約2.2%。雖然如此，但數量仍穩企逾1.1萬伙水平，相信此批待批單位於本年有不少會陸續獲批應市。

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