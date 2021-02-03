土地審裁處2020年接獲35宗申請個案，引用條例申請強制拍賣物業的餘下業權，較2019年接獲的37宗申請個案略減。然而，申請宗數於過去三年連續處於高位。土地審裁處於2018至2020年間平均每年接獲37宗申請，較2013至2017年平均每年17宗高。

2013年至2017年平均每年僅17宗

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，雖然舊樓併購需時及過程也較複雜，但預期未來申請強制拍賣舊樓個案仍會高企，主要由於政府出售的住宅地依然有限，發展商對住宅發展的興趣也持續濃厚。自政府2018年12月十年房屋供應目標內把私人住宅供應的比例由40%調低至30%，政府推出招標的住宅地皮顯著減少。欠缺住宅地皮供應的問題加劇，去年政府招標只售出10幅住宅地皮，2018年及2019年亦只各售出11幅住宅地皮，較2014至2017年每年售出20至30幅為少。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，透過強拍收購地盤需時較長，但投資額較透過政府賣地吸納地皮低。對中小型發展商而言，參與競投政府招標出售的地皮會面對來自大型發展商的較大競爭，因此收購舊樓重建能成為有效吸納地皮的方法。

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