凱滙2期近現樓突擊以折實均呎2.26萬推118伙 折扣比兩年前低5.5%
文章日期：2021年2月1日 19:55
新盤戰白熱化，除5個全新樓盤準備於2月內登場，信置（0083）及市建局等合作發展、2018年底推出至今累售1630伙、套現逾203億元觀塘凱滙，今日突擊以折實均呎22638元，加推凱滙2期共涉118伙，將於短期內上載銷售安排。
可留意的是，凱滙關鍵日期為今年4月30日，預計未來數月將入伙，相對啟德全新盤MONACO近日最新成交均呎2.51萬元，凱滙2期今批最新折實均呎水平，具一定市場競爭力，而樓盤目前尚餘約360伙餘貨待售。
今批推出單位，1房戶有35伙、2房戶46伙、3房戶37伙；價單定價906.6萬至2346.1萬元，扣除最高15%直減折扣，單位折實售價770.61萬至1994.18萬元、折實呎價20,006至26,772元；最低售價為5座6樓B室，實用面積333方呎一房戶 (開放式廚房)，折實價770.61萬元、折實呎價23,141元。
相對2018年底推出時提供最高20.5%直減折扣，信置是次提供最高15%直減折扣，即削減5.5%折扣，主要是因應項目已接近現樓。
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