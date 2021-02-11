可留意的是，凱滙關鍵日期為今年4月30日，預計未來數月將入伙，相對啟德全新盤MONACO近日最新成交均呎2.51萬元，凱滙2期今批最新折實均呎水平，具一定市場競爭力，而樓盤目前尚餘約360伙餘貨待售。

今批推出單位，1房戶有35伙、2房戶46伙、3房戶37伙；價單定價906.6萬至2346.1萬元，扣除最高15%直減折扣，單位折實售價770.61萬至1994.18萬元、折實呎價20,006至26,772元；最低售價為5座6樓B室，實用面積333方呎一房戶 (開放式廚房)，折實價770.61萬元、折實呎價23,141元。

相對2018年底推出時提供最高20.5%直減折扣，信置是次提供最高15%直減折扣，即削減5.5%折扣，主要是因應項目已接近現樓。