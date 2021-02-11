事實上，近年新式街市逆市擴展，該公司指，受到疫情影響， 2020年失業率高企，最高達6.7%，但FRESH 母公司瑪雷由去年開始不斷逆市擴充，自首個品牌「本灣水產」於2019年10月面世至今，瑪雷已發展至7間分店，並擁有近1000名員工。另外，FRESH預計在本年度繼續拓展新店並招募員工，提供更多就業機會。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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