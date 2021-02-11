FRESH康怡店投資額4000萬 料今年再增2至3間新店
文章日期：2021年2月1日 15:01
新冠疫情下新式街市備受歡迎， FRESH 新鮮生活鰂魚涌太古康怡廣場分店於1月30日開幕，集團行政總裁李軒宇指，該分店則地約兩萬方呎，投資額超過4000萬元，該店暫時平均每日人流量逾兩萬人次，比將軍澳日出康城店多，而會員人均消費額達250元。他透露，集團仍看好今年食品零售市道前景，集團旗下FRESH 新鮮生活及同系本灣水產，有意在今年底前再增開兩至三間店舖，料會選址九龍及新界區。
事實上，近年新式街市逆市擴展，該公司指，受到疫情影響， 2020年失業率高企，最高達6.7%，但FRESH 母公司瑪雷由去年開始不斷逆市擴充，自首個品牌「本灣水產」於2019年10月面世至今，瑪雷已發展至7間分店，並擁有近1000名員工。另外，FRESH預計在本年度繼續拓展新店並招募員工，提供更多就業機會。
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