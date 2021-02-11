美聯移民顧問：BNO移英首年料少於2萬人遜預期
文章日期：2021年1月31日 18:07
英國政府本月29日公布，1月31日起可申請英國國民（海外）護照（BNO）簽證移民英國，約540萬名香港居民合資格。據英國內政部估算，首年將有12.3萬至15.37萬英國國民（海外）護照持有人借助新的簽證政策移民英國，整體移民英國的港人總數或於未來5年增加到25.8萬至32.24萬人。不過美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷認為，申請移居英國門檻雖然低，但須考慮的因素極多，加上「移民又移居」須具備豐厚經濟條件，故預計首年吸引少於2萬人申請，最終較英國政府估計大幅為低。
鄭天殷表示，港人考慮移民前需審視各種因素，包括當地就業、子女升學、居住問題等，而移民獲得新身份最大的誘因是當地的利益，例如：社會醫療福利以及免費教育等。由於申請BNO簽證費用相宜，即使申請一家四口的簽證花費亦不多於港幣1萬元，而且簽證申請程序簡單，預料短期內會吸引部份合資格人士申請該簽證。
不過，鄭天殷亦指，港人子女到英國升學大多報讀國際學校而非政府官立學校，以BNO簽證入讀當地大學時亦只會被視作國際學生而需繳交高昂學費，該簽證在當地可享的福利屈指可數，可見港人移英需要一定的經濟實力，加上面臨疫情重創英國經濟後的就業問題，實際上移民英國的人數未必會大幅增加。此外，鄭亦稱，畢竟港人在英尋找工作並不容易，加上港人在港收入一般都較英國豐厚，而且香港稅率極低，相對英國稅制以收入愈多納稅愈多為成為一大牽絆，所以要主申請人放棄香港工作陪同家人移民著實不容易。
按揭計算機