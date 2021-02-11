雖然近期一、二手樓市交投氣氛暢旺，但具體反映1月4日至10日市況、即第四波疫情計第8周市況的中原城市領先指數CCL，最新報 報175.04點，按周跌0.63%，屬連跌3星期累積跌1.73%，相關指數重返去年5月初的水平(當時為175點)。另外，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報177.59點，按周跌0.57%；CCL(中小型單位)報175.16點，按周跌0.58%；中原研究部高級聯席董事黃良昇指，新春前用家搶先吸納筍盤，以致樓價短暫回軟，三大整體指數齊跌3周，但跌幅輕微，而二手交投持續暢旺，市場上筍盤快被消耗，預料三大指數反覆向上將出現。