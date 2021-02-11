CCL連跌三周累挫1.73% 重返去年5月初水平
文章日期：2021年1月29日 16:08
雖然近期一、二手樓市交投氣氛暢旺，但具體反映1月4日至10日市況、即第四波疫情計第8周市況的中原城市領先指數CCL，最新報 報175.04點，按周跌0.63%，屬連跌3星期累積跌1.73%，相關指數重返去年5月初的水平(當時為175點)。另外，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報177.59點，按周跌0.57%；CCL(中小型單位)報175.16點，按周跌0.58%；中原研究部高級聯席董事黃良昇指，新春前用家搶先吸納筍盤，以致樓價短暫回軟，三大整體指數齊跌3周，但跌幅輕微，而二手交投持續暢旺，市場上筍盤快被消耗，預料三大指數反覆向上將出現。
另外，CCL(大型單位)報174.42點，按周跌0.91%，豪宅樓價早前連升5周後，企穩於175點上下，等待新一輪上升。
4大分區指數方面，今周二區升、二區跌；本周新界東CCL Mass最新報186.97點，按周升0.16%，近5周持續一升一跌；新界西CCL Mass報162.28點，按周跌2.72%，近6周持續一升一跌。
至於市區，港島CCL Mass報183.87點，按周升0.63%，終止2周連跌；九龍CCL Mass報171.45點，按周跌0.37%，連跌3周共2.98%。
按揭計算機