據城規會文件顯示，上述地盤面積約24.08萬方呎，屬綜合發展區用地，九建擬議分層樓宇、商店及服務行業、 食肆、學校（幼稚園） 、社會福利設施（安老院）及公眾停車場（輕型貨車)，住宅部分幾不多於7.5倍地積比率作發展，計劃興建5幢62至63層高綜合用途大廈（58至59層為住宅用途、另4層作非住宅用途），建築物高度為主水平基準以上224.55至226.55米，計劃興建5,005個住宅單位，住宅部分涉180.62萬方呎。

06年獲批建5幢涉2120伙

另非住宅用地部分則以地積比0.937倍作發展，涉22.56萬方呎非住宅用地，當中約10萬方呎休憩用地（包括私人休憩用地7.67萬方呎、及公眾休憩用地2.37萬方呎），並設475個停車位，總樓面面積約203.18萬方呎。

翻查資料，項目早在2006年已城規會批出其發展方案，獲批准建5幢59至62層高商住物業（當中住宅部分為52層至55層高），將提供2,120伙，住宅數目大增2,885伙或1.4倍，而住宅總樓面則由過去的147.68萬方呎，增加32.94萬方呎或22%；非住宅部分則由過去的68.65萬方呎，大減67%至22.56萬方呎，而整個重建計劃則由原先獲批的216.33萬方呎，輕微減少13.15萬方呎或6%至203.18萬方呎。