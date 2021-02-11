該局指，接獲最多投訴的類別是有關發出違規廣告，涉79宗；其次是不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約）的投訴，佔60宗。此外，有關就租金回報提供錯誤或具誤導性的陳述的投訴數字，由2019年的1宗大幅增至去年的36宗，升幅最勁，包括有珠海商舖及泰國住宅樓花項目等。

另方面，地監局去年抽查1150次物業廣告1,150次，較2019年的增加7成，而巡查一手住宅樓盤銷售點537次，並巡查地產代理商舖868次。巡查期間，該局發現207宗違規個案，按年增加45%，當中25宗與一手住宅有關。

地監局行政總裁韓婉萍稱，局方去年巡查期間發現網上違規個案，主要關於欠缺物業編號及業主書面同意等，又指局方今年會進一步加強網上巡查。地監局主席廖玉玲補充，疫下去年4月初已經發放一筆過500元專業發展資助，惟因局方是自負盈虧的機構，故須審慎理財，強調今年沒有任何空間發出資金援助。

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