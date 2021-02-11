信置表示，上述單位客飯廳長約4.6米、闊約2.6米(約130方呎)，間隔方正，方便戶主擺放家俱；客飯廳連接露台，配合自然光線，令客飯廳空間更為寬敞明亮。

主人房可遠眺赤門海峽及吐露港海景，外連工作平台；主人房亦預留衣櫃位置，令房內空間更充裕。單位樓層高度約3.4米，即逾11呎高。

單位設開放式廚房，選用德國品牌GAGGENAU的拉趟式抽油煙機及雙頭電磁爐，並選用一系列西門子嵌入式裝置，包括微波燒烤爐、雪櫃、二合一洗衣及乾衣機等，而浴室配備PANASONIC浴室寶。

信置集團聯席董事田兆源表示，項目反應熱烈，本周六首輪發售首張價單全部50伙、全為一房及兩房單位，分別有20伙及30伙，包括上述兩房戶型之示範單位。

SILVERSANDS樓花期長約19個月，共提供160伙，戶型包括1至4房間隔，當中1房至2房戶約佔全盤110伙，實用面積266至510方呎；3房至4房單位約佔全盤50伙，實用面積921至1654方呎。

其他報道

陳秉志及林子峰等2.4億沽興田商場

帝御.嵐天半日暫收約200票 輕微超額

灣仔謝斐道舖3800萬沽 低市價約5%

利嘉閣陳海潮：樓價無懼疫情連升12年 今年樓價料升10%

恆大·珺瓏灣2期周日推售254伙截擊帝御·嵐天

差估署：上月租金指數連升2個月 按年挫6%

差估署：上月樓價指數連跌3個月 疫情下全年樓價僅升0.02%