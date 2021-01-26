屋宇署最新公布，去年11月全港共有8項目涉4,392個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較去年10月份只有1伙大幅飆升，創23個月以來單月最多，而首11個月共有47個項目、涉及18,081伙私宅落成，較2019年同期的12,923伙按年增加近4成，創2004年後的16年同期最多。