凱滙Wetland相繼落成 去年11月落成量創近兩年新高
文章日期：2021年1月26日 17:39
屋宇署最新公布，去年11月全港共有8項目涉4,392個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較去年10月份只有1伙大幅飆升，創23個月以來單月最多，而首11個月共有47個項目、涉及18,081伙私宅落成，較2019年同期的12,923伙按年增加近4成，創2004年後的16年同期最多。
資料顯示，去年11月落成項目中，規模較大的為信置（0083）觀塘凱滙1、2期，涉及1,999個單位，其次為新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park1至3期，共涉及1,727伙。按地區劃分，去年首11個月以新界區的落成私宅單位數量較多，共有22個項目落成，涉及單位總數13,515伙，佔同期整體私宅落成量約74.7%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年新冠疫情反覆，首11個月共有18,081伙私人住宅落成，只佔差估署2020年全年預測20,850伙約87%，進度表現稍落後於預期，雖然最後1個月仍有一些中小型項目如信置大埔逸瓏灣8(528伙)、恒地（0012）北角君譽峰(281伙)等可望取得佔用許可證，惟相信去年全年落成數字仍將低於政府原先估計數字。
按揭計算機