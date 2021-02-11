恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，項目今日先開放展銷廳予恒地會會員參觀，明天起收票，最快有機會下周開售，今批單位以定價計總市值5.48億元。他又補充，項目首輪銷售前有機會加推，2號價單約有3至5%加價空間。

今張價單包括36個開放式、40個一房及36個一房連衣帽間單位，實用208至361方呎，售價最低為實用208方呎的7座3樓09室開放式單位，定價329.6萬元，折實299.93萬元，折實實呎14420元，呎價最低則為6座3樓01室，實用361方呎，1房連衣帽間間隔，定價555.3萬元，折實505.32萬元，折實實呎13998元。

售價最貴則為6座17樓01室，實用361方呎，定價585.2萬元，折實532.5萬元，折實實呎14751元，呎價最貴則為7座17樓03室，實用210方呎，定價403萬元，折實366.7萬元，折實實呎17,463元。

發展商為買家提供最高樓價九成一按，首24個月息口為P減2厘(P為5厘)，第3年為P減1厘，期後為P加1厘。