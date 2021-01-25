施永青：疫情再惡化機會微 料今年樓價升15%
文章日期：2021年1月25日 18:45
近一年多市場出現不同負面因素，中原集團創辦人施永青指，本港樓價過去一段時間備受反修例事件、移民潮、新冠肺炎影響，樓價受盡壓抑，他認為樓價不應停留在現水平，相信隨著疫苗出現，疫情再惡化的機會減少，壞消息大部份已出現，下半年經濟恢復，投資需求會重現，用家入市亦會隨之加快，估計今年全年樓價會有15%的升幅，升勢會由中小型物業擴散至豪宅市場。被問及15%升幅的預測會否太進取，他認為是「濕濕碎」，因目前全球量化寬鬆，「印銀紙實快過起樓」。
疫下全球量化寬鬆 「印銀紙快過起樓」
對於市場有聲音指香港樓價過高，施永青表示，樓價不應是全部人的收入作衡量，因樓不是給全部人購買，「都唔係賣俾嗰批人，使乜用佢哋來比」，所以樓價水平是否過高，應是最高收入的三成人作分析。他又指，只需要最有錢的1%家庭買得起，已足以支持本港樓價。
施俊嶸：更看好大灣區樓價升幅
至於近期市場出現移民潮，施永青認為，雖然部份人因社會問題移民，但情況與80年代不同，因當年移民者大多比較有錢，手頭上要出售的物業較多，而現時要移民的人年紀較輕，手持物業有限，而且不是每位都是國安法要捉拿對象，故不急於放售物業，且市場有足夠吸納能力，故影響不大。他又相信，這批移民人士中有不少最終會回流香港。
另外， 中原集團行政總裁施俊嶸指，雖然經濟環境不太樂觀，但這不是唯一影響樓市因素，更大的影響來自全球貨幣寬鬆，貨幣貶值快，物業會受到追捧，料今年樓價升約5%，但個人更看好內地、大灣區的樓價升幅。
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