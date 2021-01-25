疫下全球量化寬鬆 「印銀紙快過起樓」

對於市場有聲音指香港樓價過高，施永青表示，樓價不應是全部人的收入作衡量，因樓不是給全部人購買，「都唔係賣俾嗰批人，使乜用佢哋來比」，所以樓價水平是否過高，應是最高收入的三成人作分析。他又指，只需要最有錢的1%家庭買得起，已足以支持本港樓價。

施俊嶸：更看好大灣區樓價升幅

至於近期市場出現移民潮，施永青認為，雖然部份人因社會問題移民，但情況與80年代不同，因當年移民者大多比較有錢，手頭上要出售的物業較多，而現時要移民的人年紀較輕，手持物業有限，而且不是每位都是國安法要捉拿對象，故不急於放售物業，且市場有足夠吸納能力，故影響不大。他又相信，這批移民人士中有不少最終會回流香港。

另外， 中原集團行政總裁施俊嶸指，雖然經濟環境不太樂觀，但這不是唯一影響樓市因素，更大的影響來自全球貨幣寬鬆，貨幣貶值快，物業會受到追捧，料今年樓價升約5%，但個人更看好內地、大灣區的樓價升幅。

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