仲量聯行：中環甲廈空置率16年來首升破7%
文章日期：2021年1月25日 16:35
仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，中環甲級寫字樓空置率去年12月升至7.3%，為2004年以來首次升破7%。由於有不少寫字樓可招租及頂租樓面將於未來數月重投租賃市場，預料寫字樓空置率將繼續上升。去年底租賃交投淡靜，上月僅錄得數宗成交。
不少企業因經濟疲弱繼續縮減租用樓面，12月整體甲級寫字樓市場錄得175,600方呎負吸納量，例如連卡佛退租黃竹坑One Island South約19,400方呎樓面，而富通保險退租九龍灣富通中心一層約16,500方呎。此外，DHL承租觀塘國際貿易中心90,900方呎樓面，將遷出九龍灣並縮減辦公樓面。
仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷（Alex Barnes）表示，上月各主要商業區租金持續下跌，整體租金按月下跌1.1%。當中尖沙嘴錄得最大租金跌幅，按月下跌1.7%，其他非核心商業區租金相對抗跌能力較高。商舖市場方面，仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，鑑於核心街舖租金已回落至2003年水平，有高檔零售商開始重投核心消費區及開新店。黃又指，部分空置的舖位也由針對本地消費客群的零售商租用，有助舒緩核心街舖的空置壓力。
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