雖然規劃署認為修訂的發展地積比率仍保持5倍，符合規劃意向，但今日城規會審理時，卻遭城規會委員反對，拒絕其申請。新地等去年9月向城規會遞交修訂的發展方案，將商用空間重新分配，整個項目以不多於5倍地積比作發展，寫字樓部分以約4.05倍發展，擬建2幢商廈，較過去核准的3幢減少1幢，涉約256.18萬方呎樓面，較2010年已獲批方案的284.82萬方呎，減少28.64萬方呎或10%。

規劃署日前不反對計劃

零售樓面方面，則以地積比率0.95倍作發展，涉及60.28萬方呎，較過去核准的31.65萬方呎，增加28.63萬方呎或90%。擬議方案亦提高休憩用地及綠化空間，休憩用地由原先已核准方案的2.48萬方呎，增加2.69倍至9.15萬方呎。

項目另一個發展重點，新地等在一條南北行人走廊之間，打造「西九花園綠徑」，在2樓由北至南貫穿整個項目，可容納遊人，亦設零售店舖、觀景台、主題活動空間、藝術裝置等。