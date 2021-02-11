MONACO折實均呎2.51萬盡推91伙標準戶 提價1.5%
文章日期：2021年1月22日 18:53
新盤市況暢旺，今年首個紅盤、會德豐地產旗下啟德MONACO，短短5內日進行兩輪銷售合共售出275伙(平均成交呎價24370元)、套現逾32億元後，再有全新銷售動作。會德豐地產常務董事黃光耀表示，對MONACO銷情感到滿意，連同集團其他項目，今年首個月合共沽出逾285個單位、套現逾36.8億元；另外，由於MONACO向隅客眾多，決定加快推售步伐，今上載價單第5號，盡推餘下所有標準單位涉91伙。
是次加推的91伙標準單位，實用面積280至727方呎，包括7個開放式戶、14個1房戶、10個2房戶、4個3房戶（開放式廚房）、35個3房連儲物房戶、21個3房1套戶；維持最高20.5%直減折扣，單位折實價666.7萬(2B座20樓F室開放式戶，實用280方呎)至最貴1927.4萬元、折實呎價23,538至28,648元，整批折實均呎25,175元。
黄光耀表示，撇除座向、景觀、樓層等因素，第5張價單較上一張價單加價約1.5%，預計今批單位可套現、折實計約13億元，短期將公布最新銷售安排。至於項目另1伙特色單位，屬2A座38樓A室，實用1394方呎連779方呎天台，屬4房2套連工作間戶型，考慮招標發售
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