是次加推的91伙標準單位，實用面積280至727方呎，包括7個開放式戶、14個1房戶、10個2房戶、4個3房戶（開放式廚房）、35個3房連儲物房戶、21個3房1套戶；維持最高20.5%直減折扣，單位折實價666.7萬(2B座20樓F室開放式戶，實用280方呎)至最貴1927.4萬元、折實呎價23,538至28,648元，整批折實均呎25,175元。

黄光耀表示，撇除座向、景觀、樓層等因素，第5張價單較上一張價單加價約1.5%，預計今批單位可套現、折實計約13億元，短期將公布最新銷售安排。至於項目另1伙特色單位，屬2A座38樓A室，實用1394方呎連779方呎天台，屬4房2套連工作間戶型，考慮招標發售