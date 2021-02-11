其中入場費最低為5A座1樓實用306方呎1房戶，折實價586.3萬元(折實呎價19160元)。今張價單中，有13伙折實價低於600萬元。

至於同區近年推出的新樓盤，包括中信泰富2019年9月推出的馬鞍山峻源，首推折實均呎15,999元；另外，2018年同區新地（0016）雲海，首推折實均呎16,988元、而內房碧桂園（2007）2018年底推出的泓碧，首批折實均呎16,497元。相對之下，SILVERSANDS首批折實均呎，比同區近年新盤首推折實均呎，高出17%至24%不等，為區內首推折實均呎最高。

信置集團聯席董事田兆源表示，短期內將開放示範單位予客人參觀，稍後上載銷售安排，敲定首輪發售日期。

SILVERSANDS預計2022年8月落成，樓花期長約19個月；項目由4座組成，總共提供160伙，涵蓋1房到4房間隔，單位實用266至1654方呎，面積最細單位為5A座地下F室、5B座地下E室，同為實用266方呎1房戶，但分別設95方呎及96方呎花園；至於第3座A室，為項目4房則王，實用1249方呎，4房雙套連工作間（連廁所）間隔，客廳闊約7.5米，連54方呎露台，享海星灣海景。