地區方面，新界西CCL Mass最新報166.81點，創9周新高，按周升2.51%，升幅為38周以來最大。新界東CCL_Mass報186.68點，按周跌1.75%，近4周走勢反覆上落，準備向上突破。港島CCL_Mass報182.72點，按周跌0.79%，連跌2周共2.56%。九龍CCL Mass報172.08點，按周跌0.88%，連跌2周共2.62%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，展望三大指數反覆向上，即將出現，而在用家入市下，新界西CCL Mass率先向上。由6周前的低位起計，新界西樓價持續一升一跌，每次升跌，指數均比前一次高，顯示新界西樓價正在反覆上升，近5周累升3.44%，而港九市區樓價則於早前齊升2周後回軟2周，等待向上。黃又指，展望新一輪升市由新界西開始，帶領未來整體樓價反覆向升。近期樓市轉旺，二手交投急增，預料2月公佈的CCL升勢會更為明顯。

其他報道

CENTRAL PEAK毗鄰嶺南小學舊址申建14伙住宅

SILVERSANDS三房裝修示位洋溢溫暖感覺

保利協鑫董事長6388萬沽貝沙灣 持貨14年賺逾4000萬

郭晉安胞姊沽紅磡工廈 逾13年獲利逾2000萬

太古城單日3宗 2房903萬沽出

本月新盤近790成交 匯璽四房呎售2.5萬