CCL三大指數齊跌兩周 新界西五周累升3.44%
文章日期：2021年1月22日 16:19
反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報176.16點，按周跌0.21%，主要反映上月底樓市表現。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.61點，按周跌0.22%。CCL(中小型單位)報176.19點，按周跌0.16%。三大整體指數齊跌2周，但跌幅明顯收窄。
地區方面，新界西CCL Mass最新報166.81點，創9周新高，按周升2.51%，升幅為38周以來最大。新界東CCL_Mass報186.68點，按周跌1.75%，近4周走勢反覆上落，準備向上突破。港島CCL_Mass報182.72點，按周跌0.79%，連跌2周共2.56%。九龍CCL Mass報172.08點，按周跌0.88%，連跌2周共2.62%。
中原研究部高級聯席董事黃良昇指，展望三大指數反覆向上，即將出現，而在用家入市下，新界西CCL Mass率先向上。由6周前的低位起計，新界西樓價持續一升一跌，每次升跌，指數均比前一次高，顯示新界西樓價正在反覆上升，近5周累升3.44%，而港九市區樓價則於早前齊升2周後回軟2周，等待向上。黃又指，展望新一輪升市由新界西開始，帶領未來整體樓價反覆向升。近期樓市轉旺，二手交投急增，預料2月公佈的CCL升勢會更為明顯。
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