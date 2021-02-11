3伙指引實呎均逾4萬元

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，指引價參考同區樓齡約20年的星域軒及港島區物業的特色單位，並指「有關指引價係好適合」。杜氏又指，自去年11月開放EIGHT STAR STREET的展銷廳以來，準買家的反應正面，故先推售3伙，亦正研究加推單位。

星域軒二手均呎約3.8萬元

同區同系發展的星域軒，近期二手平均實呎約3.8萬元，其中近月屋苑最矚目二手成交，要數到一度成為全港十大凶宅之一的灣仔星域軒凶宅，投資者於去年10月沽出並勁賺離場。當時土地註冊處顯示， 星域軒1座高層F室，實用898方呎，3房1套連士多房間隔，單位2008年曾發生命案，當時業主為中國人壽保險前董事長王憲章，其36歲兒子王哲軍疑因患上精神分裂，懷疑母親、即王憲章太太為日本間諜，故在住所內用菜刀向母親施襲，女事主最終身中多刀死亡，單位淪為凶宅。

王憲章其後於2010年以1100萬元將單位售出，成交價較當時正常單位市價低約4成，而單位當時獲一名外籍女投資者承接，並放租多年，至去年10月以2000萬元轉手予另一名日籍買家，實呎22272元，成交價同樣較正常單位市價低4成。單位於十年內，帳面升值900萬元或約82%。

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