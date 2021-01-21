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希慎：履行社企責任 利是首變慈善捐款

文章日期：2021年1月21日 20:04

農曆新年將至，各商場亦設計特色利是封，希慎（0014）今年打破商場界的常規，首次將投放於設計及生產實體利是封的資源及費用，全數用作慈善用途，撥捐服務香港30年的榕光社，支持他們為全港獨居無依長者提供多元化服務，當中包括「共建老人家」計劃，照顧缺乏社會支援的獨居或無依長者的起居生活，讓他們老有所依，安享晚年。同時協助機構推動「魚菜共生」計劃，鼓勵長者享受種植樂趣，保持心靈健康輕鬆。

除了慈善捐款外，希慎「都市農圃」亦會將部分農作物送贈榕光社，透過分享有機蔬菜，向更多有需要的社群及長者送上關懷。而希慎旗下的義工隊新一年將參與榕光社的長者活動，為獨居長者送暖。

另希慎各商場有不同的新春佈置，旗下銅鑼灣希慎廣場擺放了「福運齊來風車廊」，內有逾千隻風車的祈福祝願裝置，寓意香港新一年轉出新機；而利園1期設「牛運亨通金牛陣」，八隻金牛祝願來年牛轉乾坤，迎來好運牛年。另商場更設計「利園區新春『幸運抽籤』體驗」，顧客可透過電子祈福求籤占卜來年運程，只要在場內消費滿100元，可換領精美揮春或過年經典小食糖葫蘆。

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