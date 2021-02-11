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NAPA今年首錄一手成交 三房呎售1.1萬
文章日期：2021年1月19日 18:13
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會德豐啟德 MONACO日前首輪銷售開出紅盤後，同系已屆現樓的屯門掃管笏NAPA，錄得今年首宗一手成交，透過招標以959.5萬元，售出6座3樓C室，屬3房連儲物房間隔，實呎11491元。
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