本港近日新冠疫情仍然反覆之際，第一太平戴維斯最新發表的「2020年第四季香港住宅銷售報告」指出，2020年在新冠疫情影響下，影響境外買家到港投資置業，豪宅市場亦因而受影響。根據該行統計，去年10月豪宅物業成交錄203宗，至第四波疫情在11月下旬爆發後，豪宅物業成交更跌37%至12月的127宗，特別是成交價2000萬至5000萬元的豪宅成交跌幅最大。