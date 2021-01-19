第一太平戴維斯：今年整體樓價睇升5%
文章日期：2021年1月19日 16:54
本港近日新冠疫情仍然反覆之際，第一太平戴維斯最新發表的「2020年第四季香港住宅銷售報告」指出，2020年在新冠疫情影響下，影響境外買家到港投資置業，豪宅市場亦因而受影響。根據該行統計，去年10月豪宅物業成交錄203宗，至第四波疫情在11月下旬爆發後，豪宅物業成交更跌37%至12月的127宗，特別是成交價2000萬至5000萬元的豪宅成交跌幅最大。
另一方面，中下價物業因受利率持續低企等因素支持，成交量不跌反升，第四季成交量回升，全年二手物業成交量升至44,563宗，較2019年成交量按年增加15%，接近2014年水平。
第一太平戴維斯指，疫情爆發延遲政府批出預售樓花同意書、以及發展商推出一手物業項目的時間，預計今年將有多達3.1萬預售樓花推出，估計發展商將提供更多優惠及利好的首期付款或按揭條款，以吸引買家入市。至於豪宅市場，則取決於本港何時可以與中國內地全面通關。
第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民表示，受利率持續低企、市場需求穩健等利好因素，本港物業市場的價格及成交量均受到支持，預期住宅物業價格今年有力上升3%至5%，而豪宅價格將在2021年進一步下跌5%至10%。
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