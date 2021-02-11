77/79 PEAK ROAD本周25組客預約睇樓 「新香港人」佔半
文章日期：2021年1月18日 17:04
會德豐地產發展的啟德MONACO，昨日首輪銷售推出145伙全告沽清後，由會德豐地產負責銷售、 九倉（0004）持有的山頂道超級豪宅77/79 PEAK ROAD，上周上載樓書後，銷售進程開始進直路。會德豐地產常務董事黃光耀表示，因應新冠疫情關係，雖然77/79 PEAK ROAD本周開始接受貴賓，預約參觀項目位處中環會德豐大廈的展銷廳，但會限制每日僅5組睇樓客參觀以控制人流，而本周5天合共25組的預約睇樓名額已滿；黃指出，預約參觀人士中，除有居於山頂和南區的本地富豪家族外，另約五成屬「新香港人」，即持有香港身份證、但具中國內地背景的人士。
事實上，同由會德豐地產負責銷售、被形容為「亞洲樓王」的山頂MOUNT NICHOLSON，最新成交呎價高見11.49萬元，料可作為77/79 PEAK ROAD的價錢參考對象。黃光耀指，項目稍後將以招標形式發售。
77/79 PEAK ROAD共設8座洋房，實用面積介乎6061至8139方呎，所有洋房均設私人車庫花園、泳池及私人升降機；惟位處上排的79號和79A號洋房，將保留作長線收租用途，另外6幢即77A、B、C、D、E、F號屋，則會發售。
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