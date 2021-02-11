事實上，同由會德豐地產負責銷售、被形容為「亞洲樓王」的山頂MOUNT NICHOLSON，最新成交呎價高見11.49萬元，料可作為77/79 PEAK ROAD的價錢參考對象。黃光耀指，項目稍後將以招標形式發售。

77/79 PEAK ROAD共設8座洋房，實用面積介乎6061至8139方呎，所有洋房均設私人車庫花園、泳池及私人升降機；惟位處上排的79號和79A號洋房，將保留作長線收租用途，另外6幢即77A、B、C、D、E、F號屋，則會發售。